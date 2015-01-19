Joomla - устранить мелкую ошибку в ссылках главного меню

HTML-версткаЗавершен2 заявки317 просмотров
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После просмотра моделей матрасов в любой из коллекций при попытке вернуться на страницу с перечнем коллекций - ссылка автоматически сразу ведет в последнюю просмотренную коллекцию, а нужно попадать именно на страницу с выбором коллекций.

art-buro.com.ua

В строке где отображается путь к текущей странице тоже нельзя выбрать пункт Коллекции матрасов. Движок JOOMLA Virtuemart

Joomla
9 лет назад
a_aitishnik
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
iguodala
28 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Сказать что Роман отличный исполнитель и все выполнено быстро и качественно - значит не сказать ничего. Это действительно один из лучших (если не лучший) из всех с кем приходилось здесь работать за 3 года. Роман делает свою работу на 120% - вы получаете больше чем превосходный результат и при этом максимально вежливый и внимательный этикет - еще не приходилось встречать такой уровень на веблансере. Я снимаю шляпу перед Романом как перед Профессионалом и Человеком с большой буквы.
Один из лучших, если не лучший, заказчик, с кем мне приходилось работать
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