Joomla - устранить мелкую ошибку в ссылках главного меню

После просмотра моделей матрасов в любой из коллекций при попытке вернуться на страницу с перечнем коллекций - ссылка автоматически сразу ведет в последнюю просмотренную коллекцию, а нужно попадать именно на страницу с выбором коллекций.

art-buro.com.ua

В строке где отображается путь к текущей странице тоже нельзя выбрать пункт Коллекции матрасов. Движок JOOMLA Virtuemart