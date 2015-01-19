Joomla - устранить мелкую ошибку в ссылках главного меню

Нужно сверстать сайт, на основе одностраничного лендинга. Должен быть адаптивный и кросбраузерный. Обязательно качественные работы и НЕ агенства.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После просмотра моделей матрасов в любой из коллекций при попытке вернуться на страницу с перечнем коллекций - ссылка автоматически сразу ведет в последнюю просмотренную коллекцию, а нужно попадать именно на страницу с выбором коллекций.
В строке где отображается путь к текущей странице тоже нельзя выбрать пункт Коллекции матрасов. Движок JOOMLA Virtuemart
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