Адаптивная верстка (html) из PSD исходника

Есть макеты в PSD (2+2 страницы сайта сделанные для разных видов устройств + доп. элементы на странице, которые появляются по совершению необходимых действий), все элементы дизайна сделаны в отдельных слоях, также создан отдельный файл по используемым элементам (меню, иконки и т.д.), нужно все это перевести в адаптивную(можно использовать bootstrap) HTML разметку(страницы), обязательная кроссбраузерность во всех основных браузерах в т.ч. и используемые в мобильных устройствах. На прикрепленных изображениях видно что нужно будет сделать, для выбранного исполнителя есть подготовленное задание по каждым используемым элементам. Вверхнее меню также имеет два вида: 1. это первоначальный вариант, когда посетитель попадает на страницу и 2. когда посетитель уже прокручивает ее, меню модернизируется (что-то типа того как на биглионе)

Также для исполнителя в последующем будут дополнительные задания на верстку по этому же проекту за отдельные деньги - это только начало!!!

Опыт обязательно!!!!!!!!!! Знания и владение используемыми технологиями на уровне выше среднего!!! с вас портфолио