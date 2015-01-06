Верстка на движке sites.google

HTML-версткаЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Сборка сайта, примерно 15 страниц. Во вложении скрин примеры сайта.

Из функционала обычные меню и формы с прикладыванием jpg файлов.

Кроссбраузерность (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari)

Оптимизация кода под поисковые системы.

Небольшой вес страницы.

Шрифты приближенные к макету дизайнера.

9 лет назад
ivanych
Иван 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
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