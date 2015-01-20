Необходима верстка мобильной версии веб-сайта - 14 страниц (исходник в PSD), на которых меняется только контент (т.е. шапка и подвал одинаковы для всех). Верстка должна быть прежде всего качественная и кроссбраузерная - будем проверять на всех имеющихся у нас мобильных устройствах. Примеры макетов страниц вышлю по запросу.

Просьба указывать общую стоимость работ и примерный срок исполнения.