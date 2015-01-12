Качественная вёрстка небольшого сайта

HTML-версткаЗавершен23 заявки356 просмотров
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Необходимо качественно сверстать 4 страницы сайта. Отдельные блоки — шапка с меню, правый блок и подвал — вынести с использованим функции INCLUDE. Превью страниц — во вложении.

Основные требования:

1. Фиксированая ширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки.

2. Кросс-браузерность.

3. Валидность.

4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

5. Реализация слайдера на главной странице.

6. Кодировка — UTF8

7. Расширение страниц - php

8. В формах ввода текста при установке курсора текст-заглушка исчезает.

Требования к исполнителю: наличие портфолио по вёрстке и позитивных отзывов.

Важно чёткое соблюдение указанных вами сроков. Оплата по факту.

9 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$30
3 дня
Евгений выполнил качественную вёрстку сайта, все пожелания были учтены, сроки соблюдены. Рекомендую!
Работой с Алексеем остался доволен,четкая постановка задачи,моментальная оплата,рекомендую!
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