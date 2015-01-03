Верстка и дизайн страниц нового сайта

Нужно в кротчащие сроки сверастать 3 маил письма . Дизаин полностью готов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать и сверстать адаптивной версткой.
Сайт поиск в базе авто-запчастей.
Пожелания по дизайну.
Главная https://www.google.com
Вверху слева логотип DP, справа регистрация, авторизация и восстановить доступ..
В центре поле для поиска, над полем ввода надпись "DOMPARTS.NET"
Под поиском кнопка Реклама и Обратная
Вывод результатов поиска
http://aukro.ua/listing/listing.php?string=капот&search_scope=
Результаты по центру содержат сортировку, а выдача данных отображается в таком формате
фото / Заглавие 50 знаков / Цена / контакты продавца /
Описание 250 знаков жалоба на продавца
Страница просмотра товара (всплывающее окно)
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/krylo-perednee-daihatsu-sirion-novoe-original-est-pravoe-i-levoe-IDbZQIz.html#xtor=EREC-55-[id1]-20150104-[diplayLink]-29526449@1-20150104151932
Название, напротив справа цена.
Под название большое фото справа от фото данные продавца.
Под фото описание.
Перечень страниц:
Главная.
Авторизация.
Регистрация.
Восстановить доступ.
Вывод результатов поиска.
Страница просмотра товара.
Реклама.
Обратная связь.
Жалоба на продавца.
Условия пользовательского соглашения.
- Похожие заказы
- $15HTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $170
Доработка вёрстки проекта на YII срочно. Работа с модальными окнами и версткой страниц. Бюджет 170$. Срок 2–3 часа на работу. Оплата после готовности проекта. Оставляйте скайпы.HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть незаконченная адаптивная вёрстка для сайта. Готовность > 90% Нужно её закончить или сделать такую же с нуля (как удобней). Подробности по запросу, оплата по факту.HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно модифицировать модуль фольтрации для Joomla 1.5. Оплата по факту выполнения. Подробности по запросу.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть незаконченная адаптивная вёрстка для сайта. Готовность > 90% Нужно её закончить или сделать такую же с нуля (как удобней). Подробности по запросу, оплата по факту.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Сайт должен содержать следующие разделы: О программе Партнеры Акции Новости Поддержка Пример сайта http://kopilka-bonus.ru/ -Цветовая гамма должна соответствовать логотипу http://s017.radikal.ru/i436/1501/74/b82dc69cea39.png - В каждом разделе должна быть шапка. - Отображение сайта на мобильных устройствах - Сайт должен быть как можно легче и без Flash -Так же ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $45
Нужно доработать главную страницу сайта на joomla, как показано на изображениях: 1. Уменьшить и переместить слайдер; 2. Ввести текстовый блок со ссылками на разделы главной страницы; 3. Заменить текст на аналогичный; 4. Добавить цены в раздел "Услуги", сделать ссылки ...Завершен9 лет назад
Нужно сделать верстку одной страницы на HTML + CSS. Максимально чистую. Сейчас данная верстка существует в адаптированном для drupal виде. Пример можно увидеть здесь: http://uaz4x4club.ru/stati (Если надо - могу выслать исполнителю шаблон, использующийся на данном сайте) Так же ...Завершен9 лет назад
- $15
Предыдущий исполнитель не доделал накладную. Что сделал он, видно на верхнем рисунке. Что нужно сделать на нижнем рисунке. ТЗ 1. Отступы от краев листа, между текстом как в нижнем примере 2. Шрифт и размер всех элементов накладной ...Завершен9 лет назад