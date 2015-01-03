Верстка и дизайн страниц нового сайта

HTML-версткаЗакрыт11 заявок297 просмотров
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Нужно нарисовать и сверстать адаптивной версткой.

Сайт поиск в базе авто-запчастей.

Пожелания по дизайну.

Главная https://www.google.com

Вверху слева логотип DP, справа регистрация, авторизация и восстановить доступ..

В центре поле для поиска, над полем ввода надпись "DOMPARTS.NET"

Под поиском кнопка Реклама и Обратная

Вывод результатов поиска

http://aukro.ua/listing/listing.php?string=капот&search_scope=

Результаты по центру содержат сортировку, а выдача данных отображается в таком формате

фото / Заглавие 50 знаков / Цена / контакты продавца /

Описание 250 знаков жалоба на продавца

Страница просмотра товара (всплывающее окно)

http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/krylo-perednee-daihatsu-sirion-novoe-original-est-pravoe-i-levoe-IDbZQIz.html#xtor=EREC-55-[id1]-20150104-[diplayLink]-29526449@1-20150104151932

Название, напротив справа цена.

Под название большое фото справа от фото данные продавца.

Под фото описание.

Перечень страниц:

Главная.

Авторизация.

Регистрация.

Восстановить доступ.

Вывод результатов поиска.

Страница просмотра товара.

Реклама.

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Жалоба на продавца.

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9 лет назад
daihatsu
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
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