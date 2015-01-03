Html вёрстка страниц на CMS Joomla и Etomite

Сайт должен содержать следующие разделы: О программе Партнеры Акции Новости Поддержка Пример сайта http://kopilka-bonus.ru/ -Цветовая гамма должна соответствовать логотипу http://s017.radikal.ru/i436/1501/74/b82dc69cea39.png - В каждом разделе должна быть шапка. - Отображение сайта на мобильных устройствах - Сайт должен быть как можно легче и без Flash -Так же ...
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