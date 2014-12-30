Фронтенд программирование

HTML-версткаЗакрыт7 заявок226 просмотров
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Профессиональное кодирование сайта по дизайну заказчика (геолокация, работа с БД) Все подробности после просмотра Вашего портфолио. Оплата сдельная, хорошая.

9 лет назад
DepositCargo
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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