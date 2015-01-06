Изменить страницу сайта

Есть дизайн для сайта. Нужна его вёрстка и натяжка на Wordpress и полная установка на хостинг с настройкой до полной функциональности. Код темы аккуратный и компактный (контент равен или более 30% всего кода), чистый и валидный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт работает на cms друпал необходимо изменить стиль выводимой страницы, программисту работы на пару минут.
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