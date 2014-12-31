Вёрстка landing page

$60
HTML-версткаЗавершен27 заявок333 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры, нужно СРОЧНО сверстать целевую страницу по psd макету, макет вышлю исполнителю на почту.

9 лет назад
viktor230
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
x_archi_x
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$60
2 дня
Очень доволен вёрсткой!!! Сделал всё быстро и качественно, рекомендую!!!
Очень хороший заказчик, всем рекомендую.