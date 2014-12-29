Паломнической службе монастыря нужна помощь

Доброго времени суток!

Для паломнической службы Свято-Смоленской Зосимовой пустыни http://zosymova-pustin.ru/ нужна помощь в создании самостоятельного сайта. Цели кои мы преследуем - популеризирование малых и неизвестных монастырей и храмов. Для этих целей нам пожертвовали тему Infobis о ней можно прочитать здесь http://prodengiblog.ru/premium_themes/infobis.html. Но она в том виде как на страничке автора. А нам нужно примерно так http://www.svetochtour.ru/ekskursiya/na-beregu-bozhey-reki Плюс к тому хотелось бы интернет-магазин и онлайн сбор пожертвований в пользу монастыря.

Если кто может нам помочь - откликнитесь!

Храни Вас всех ГОСПОДЬ и МАТЕРЬ БОЖИЯ.

С уважением священник Олег.