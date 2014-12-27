Адаптация верстки сайта под мобильные устройства

Есть карта изображения - http://danshyn.com.ua/ (внизу страницы) Схема укрупнилась (http://danshyn.com.ua/images/sheme2.jpg). Требуется на основании новой схемы перебить области. В проект обязательно укажите сумму и срок выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт (показываю в личку).
Требуется адаптировать этот сайт под мобильные устройства (мобильники, планшеты), не создавая новый дизайн с нуля и не создавая отдельную мобильную версию. В итоге должен получиться адаптивный (респонсивный) дизайн.
Просьба писать только опытным верстальщикам с портфолио, в котором есть работы с адаптивной версткой. Оплата по факту в Webmoney WMZ.
Если сработаемся, то могут быть постоянные заказы на верстку с нуля.
!!!ВАЖНО: исходников (psd, чистый html) - нет! Шаблона тоже НЕТ! Доступы в админки, ftp и к коду я не даю! Пишите только если вы готовы работать с кодом прямо с сайта (это означает буквально взять сграбить html+css прямо с сайта (да-да) причесать это все и отдать мне. Натягивать на движок вам не нужно!!!
PS: Если у кого-то возникнет вопрос мой ли это сайт - я могу подтвердить персонально, залив какой-то текстовый файл с подтверждением. Ибо такие вопросы уже были)
Это повторное размещение, так как некоторые верстальщики взялись сначала, а потом (наверное внимательно прочитав ТЗ и все условия) - отказались делать. Пишите свои предложения. ТЗ отправляю в личку.
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