Адаптация верстки сайта под мобильные устройства

Есть готовый сайт (показываю в личку).

Требуется адаптировать этот сайт под мобильные устройства (мобильники, планшеты), не создавая новый дизайн с нуля и не создавая отдельную мобильную версию. В итоге должен получиться адаптивный (респонсивный) дизайн.

Просьба писать только опытным верстальщикам с портфолио, в котором есть работы с адаптивной версткой. Оплата по факту в Webmoney WMZ.

Если сработаемся, то могут быть постоянные заказы на верстку с нуля.

!!!ВАЖНО: исходников (psd, чистый html) - нет! Шаблона тоже НЕТ! Доступы в админки, ftp и к коду я не даю! Пишите только если вы готовы работать с кодом прямо с сайта (это означает буквально взять сграбить html+css прямо с сайта (да-да) причесать это все и отдать мне. Натягивать на движок вам не нужно!!!

PS: Если у кого-то возникнет вопрос мой ли это сайт - я могу подтвердить персонально, залив какой-то текстовый файл с подтверждением. Ибо такие вопросы уже были)

Это повторное размещение, так как некоторые верстальщики взялись сначала, а потом (наверное внимательно прочитав ТЗ и все условия) - отказались делать. Пишите свои предложения. ТЗ отправляю в личку.