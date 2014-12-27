Кастомизация сайта сделанного на wordpress теме

HTML-версткаЗакрыт7 заявок251 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт турфирмы сделанный на платной wordpress- теме, к нему нужно сделать несколько мелких изменений.

WordPress
9 лет назад
sergeysyutkin
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка со скриптами

    Всем привет! Нужно отверстать проект и прикрутить скрипты. HTML5, CSS3. Вёрстка резиновая от 1000 до 1280. Шрифт нужно будет подключить из Google Fonts. Максимальное сходство с макетом дизайна. Чистый, комментированный код. Поддержка браузеров: ie9+, opera, ...

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно поправить в css эфект выдвижной панели и сделать popup окно

    Вобщем сделал боковую панель, вроде перенес все в точности с источника, но на источнике при открытии боковой панели с экраном все гуд, а у меня теперь при открытии панели, дисплей становится шире, тобишьпередвигается вправо-влево. тут ...

    CSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать шаблон для joomla 3.1

    Необходимо из макета дизайна сверстать шаблон 2 стр. (одинаковые с маленьким различием) для сайта на joomla 3.1 и настроить работу сайта с новыми шаблонами.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать Landing Page - 3 дня

    Нужно сделать верстку за 3 дня. Сам лендос приложил картинку + 17 окон (восновном простые текст заголовок, но есть парочку сложных). Из динамики на лендосе есть: - таймер обратный - "тающий купон" - каждую секунду сумма уменьшается на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поправить JS для печати страницы в ИЕ

    Есть скрипт, который отправляет центральную колонку страницы на печать. В ИЕ скрипт не работает (в ИЕ9 печатается пустая страница с тайтлом, в ИЕ11 печать вообще не начинается). В хроме работает верно.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно сверстать лэндинг и натянуть на движок

    Нужно сверстать и натянуть на движок несложный лэндинг. Блоки: 1. шапка с лого и телефоном 2. форма заказа (имя, телефон,e-mail) 3, список из 15 товаров с ценой 4. преимущества (список 4 пункта) 5. схема проезда в подвале. Пишите примерную цену и ...

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется верстка + адаптивная + скорость загрузки страницы

    $100

    1. задание требуемой вам прорисовки под адаптивный дизайн для вашей работы, 2. верстка адаптивного дизайна стр.: главная, раздел услуг, услуга, контакты, новости, новость, 3. правка наших верстка лаж или переверстать, 4. улучшение показателей которые зависят от верстки 5. верстка ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отверстать дизайн

    $30

    Нужно отверстать 2 страницы. Дизайн в PSD. Оплата по факту. Знания: html, jquery обязательны (будет пару блоков на jquery, а именно складывание блока). До завтра 2 макета нужно завершить. Макет не сложный. Главная во вложении. Скидывайте свои скайпы и ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка макетов

    Добрый день,есть дизайн 7 страниц, нужно от верстать со скриптами дизайн интернет магазина бюджет говорите с гривнах или рублях предоплаты нет

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад