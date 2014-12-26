Верстка макетов

Простая верстка адаптированная под разрешение экрана, а в мобильной версии под один столбец.
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Добрый день,есть дизайн 7 страниц, нужно от верстать со скриптами
дизайн интернет магазина
бюджет говорите с гривнах или рублях
предоплаты нет
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