Редизайн сайта

HTML-версткаЗакрыт9 заявок189 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно переделать сайт http://evac-avto.ru/ на php, можно что-то добавить или убрать. Подробнее на почту.

Цена и сроки выполнения. Ответы без этих требовании рассматриваться не будут.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
9 лет назад
ldld2008
53 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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