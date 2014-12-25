Редизайн сайта

Необходимо сделать бланк счёта в формате в html, который будет корректно отображён после конвертации в pdf.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно переделать сайт http://evac-avto.ru/ на php, можно что-то добавить или убрать. Подробнее на почту.
Цена и сроки выполнения. Ответы без этих требовании рассматриваться не будут.
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