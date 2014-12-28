HTML-верстка двух страниц или сразу верстка в UCOZ

Здравствуйте!

Требуется сделать HTML-верстку двух страниц и если кто может сразу для UCOZ. Если нет, то просто в HTML.

Вот сам макет: http://livechat.su/resize/download/2233181 и http://livechat.su/resize/download/2233184

Если ссылки не открываются, скину в лс.

Хотелось бы узнать цену и сроки на данную работу.

Работаю по безопасной сделки.