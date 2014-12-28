HTML-верстка двух страниц или сразу верстка в UCOZ

[Срочно] Сайт не очень корректно отображается в айфоне. Меню едет и ешё несколько элементов Нужно очень срочно исправить
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Здравствуйте!
Требуется сделать HTML-верстку двух страниц и если кто может сразу для UCOZ. Если нет, то просто в HTML.
Вот сам макет: http://livechat.su/resize/download/2233181 и http://livechat.su/resize/download/2233184
Если ссылки не открываются, скину в лс.
Хотелось бы узнать цену и сроки на данную работу.
Работаю по безопасной сделки.
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