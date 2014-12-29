Верстка главной и двух внутренних

HTML-версткаЗавершен14 заявок219 просмотров
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Исходники в psd.

Верстка должна быть кроссбраузерная, грамотная, логичная, понятная, аккуратная.

Начать нужно сейчас и сделать как можно более оперативно.

Оплата: делаете у себя, показываете, плачу, отдаете.

Срок? Цена?

9 лет назад
AlexGT
Виктор 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Robavetyan
37 летАрмения
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$30
2 дня
Верстка сделана грамотно, аккуратно и оперативно. По результатам первой работы отдал еще одно задание, которое было также качественно выполнено в соответствии со сроками. Всегда на связи, приятное общение. Спасибо за работу!
Отличный заказчик , задачу поставил четко и доступно . Оплату произвел не то что во время , даже раньше . Рекомендую всем Идеальный заказчик . Было очень приятно познакомиться и работать , надеюсь не в последний раз )
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