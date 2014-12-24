Верстка по Джумле

Cделать микроразметку действующего сайта joomla, по стандартам schema.org: Компонентов видеогалереи, форума, блогов (т.е. что бы компоненты генерировали мета-теги страниц по критериям, которые обозначены здесь http://schema.org/docs/full.html); вывод рейтингов компонентов в сниппет google (см.загрузки).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать адаптивную верстку сайт (с нуля) на джумле.
Качество кода – важно!
Обязательные условия:
- предоставить пример своего кода (из любого вашего проекта) в архиве (лучше сразу в ответе)
- работа над моим проектом через мой интранет на bitrix24.ru.
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