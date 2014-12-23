Простые макеты... ... нужен сайт резинка для компов/ноутов... айпады, планшеты, мобильные телефоны (смартфоны). Под все основные браузеры ...
Повесить на сайт баннер+по клику переход на страницу с описанием
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Повесить на сайт баннер. Место обозначено на превьюшке.
Использовать вариант №1.
По клику - переход на отдельную страницу с описанием акции.
Текст во вложении.
Оформить соответственно вордовскому докменту, учитывая заголовки и буллиты.
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