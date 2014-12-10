На сайте сделана доработка в виде акции, старая цена перечеркнута, новая цена считается как X*0.85, при этом старая цена отображается с округлением до 10 000: http://c2n.me/3GonpWJ В связи с деноминацией из цен нужно убрать 0000. Если это ...