k4t

Анатолий Петух k4t

 
34 годаБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать статический баннер для верхней баннерной площадки
Сотрудничеством доволен, рекомендую Анатолия как отличного заказчика.
Все отлично, выполнено в срок, все правки учтены.
Ответный отзыв
dima_designer
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать статический баннер для сайта
Анатолий — отличный заказчик, понимающий что ему необходимо. Оплата в срок и в полном обьеме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Все быстро и четко, приятно работать, буду сотрудничать
Ответный отзыв
o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Поправить скрипт, убрать округление цены, joomla, virtuemart
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Все сделано качественно и в срок. Учтены все замечания и пожелания. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Перенести данные о товарах с сайта в excel таблицу
Доволен сотрудничеством с Анатолием. Предоставил данные, проконсультировал, оплатил тут-же. Рекомендую.
все вовремя, качественно, без лишний вопросов. то что нужно, рекомендую.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Сделать простой баннер для акции на сайте
Понятная задача, быстрая оплата — рекомендую Анатолия к сотрудничеству!
Сразу читается профессионализм. Быстро, качественно, все по делу. Рекомендую.
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