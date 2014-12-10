Создать или предложить готовый инструмент выгрузки цен на товары из [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Femex.ru%2F]EMEX.ru[/url] в эксель таблицу. Список товаров фиксированный, артикулов примерно 10 000. Входные данные - таблица колонками - артикул / наименование производителя. На выходе должна получится та же ...
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен статический баннер для верхней баннерной площадки каталога (№3): [url=http://docs.kuznica74.ru/upload/medialibrary/c2c/c2c99d5bc156bab9a58eb2f20aa8acd2.png]http://docs.kuznica74.ru/upload/medialibrary/c2c/c2c99d5bc156bab9a58eb2f20aa8acd2.png[/url] пример - [url=http://prntscr.com/n72gp1]http://prntscr.com/n72gp1[/url] Заголовок Не забудь про электрику для фаркопа! Содержание справа-налево “Универсальная электрика 10 руб. 15 руб.” фото 1 - [url=https://fortuning.by/upload/iblock/9f6/9f6dbbe9448ea06a9623c8ef0266ff8e.jpg]https://fortuning.by/upload/iblock/9f6/9f6dbbe9448ea06a9623c8ef0266ff8e.jpg[/url] “или“ “Электрика с блоком согласования 70 руб. 80 руб. “ фото ...Завершен5 лет назад
- $10
Нужен статический баннер для верхней баннерной площадки каталога (№3): [url=http://docs.kuznica74.ru/upload/medialibrary/c2c/c2c99d5bc156bab9a58eb2f20aa8acd2.png]http://docs.kuznica74.ru/upload/medialibrary/c2c/c2c99d5bc156bab9a58eb2f20aa8acd2.png [/url]пример - http://prntscr.com/jsdzac Заголовок[i] Комплектом дешевле[/i] Содержание [i]Коврики в салон (рисунок) + коврик в багажник (рисунок) = скидка 10 руб.[/i] Приписка снизу [i]доставка по Минску бесплатно, по РБ - 10 руб.[/i] Требования: [list][*]небольшой ...Завершен6 лет назад
- $25
Магазин по продаже автомобильных аксессуаров, дополнительного оборудования для тюнинга, защиты, комфорта в авто. Стилистика как у надписей с названием марки и модели авто сзади - http://c2n.me/3HB3buq . Металлизированные буквы, объем, наклонный шрифт. Буквы или все строчные, или ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
На сайте сделана доработка в виде акции, старая цена перечеркнута, новая цена считается как X*0.85, при этом старая цена отображается с округлением до 10 000: http://c2n.me/3GonpWJ В связи с деноминацией из цен нужно убрать 0000. Если это ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1HzDfdpuvx-XZ3rsoI9e041KlBW88NfXQrpvNTkRsEHA/edit#heading=h.qpxhzwymgj61 Акция будет здесь: http://fortuning.by/store/zashchita-dvigatelya Оплата по факту или частично.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Надо разместить [u][b]на каждую[/b][/u] страницу сайта (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-68675394-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); Нужно быстро. Оплата после проверки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
[b]Что нужно знать и уметь:[/b] [list][*]Опыт работы с CMS Joomla (создание/администрирование сайтов, работа с компонентом Virtuemart); [*]Хорошие знания HTML, CSS, кроссбраузерная верстка; [*]Общее понимание структуры PHP кода; [*]Умение делегировать задачи и адекватно оценивать сроки выполнения заданий; [*]Ответственность, последовательность, инициативность; [*]Доступность для ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Создать инструмент (скрипт) для переноса/обновления информации из excel-прайсов поставщиков в excel-прайс для импорта товаров в Virtuemart. Прайс для импорта в VM имеет фиксированный формат. Каждый товар имеет уникальный артикул. Возможные проблемы: Товары с одним и тем же артикулом ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Ищу опытного специалиста для развития проекта fortuning.by. Пример заданий можно увидеть у меня в проектах, но это лишь малая часть. http://www.weblancer.net/users/k4t/jobs/?filter=projects Есть и глобальные планы по смене движка и тотальной переработке. Готов платить хорошие деньги за качественную работу ...Интернет-магазины27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Составить таблицу «марка+модель авто» - цена – ссылка на товар Информацию брать только из раздела http://fortuning.by/store/farkopy/ "Марка+модель" авто писать русскими буквами, прим. Ford Focus = Форд Фокус Год не указывать. Если встречаются 2 одинаковых модели разных годов, делать ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
исходные данные: устаревший прайс virtuemart - "прайс 1"; обновленный прайс на товары - "прайс 2"; что сделать: 1. удалить из прайса 1 устаревшие позиции, которых не в прайсе 2; 2. добавить в прайс 1 новые позиции из прайса 2; 3. обновить ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Файлы: Редактируемый файл – прайс сайта (прайс 1) Исходные данные – прайс производителя (прайс 2) Что сделать: Из прайса 2 перенести в прайс 1 ВСЕ недостающие товары; Удалить из прайса 1 ВСЕ, чего нет в прайсе 2; соответсвие по артикулу; Дополнительно: Если один ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Повесить на сайт баннер. Место обозначено на превьюшке. Использовать вариант №1. По клику - переход на отдельную страницу с описанием акции. Текст во вложении. Оформить соответственно вордовскому докменту, учитывая заголовки и буллиты.HTML-верстка16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Броско, красные цвета, картинка в виде перечеркнутого знака «+30%» текст: Закажи защиту по старому курсу! Пример - http://clip2net.com/s/39j8DuK сайт fortuning.by до завтра 9:00 мск, по фактуЗавершен9 лет назад
сайт fortuning.by ; joomla ; virtuemart Нужно, чтобы на некоторые товары отображалась скидка в виде 2-х цен, 1 - перечеркнутую (старая) 2 - актуальная. пример: http://c2n.me/38Vwkj1Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $7
ТЗ и макет во вложении.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
ТЗ во вложении. сегодня. оплата по фактуЗавершен9 лет назад
- $5
создать Excel файл с информацией об остатках продукции, в котором должно быть: 1. артикул 2. наименование 3. количество все данные во вложении. сегодня, оплата по факту (по скриншоту).Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
ТЗ во вложении, сегодня, оплата по факту.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад