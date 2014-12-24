Сделать простой баннер для акции на сайте

Требуется создать flash-ролик 229*140 (шир*выс) и заглушку к нему. Тематика: трансферы из аэропорта.
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Броско, красные цвета, картинка в виде перечеркнутого знака «+30%»
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Пример - http://clip2net.com/s/39j8DuK
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до завтра 9:00 мск, по факту
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