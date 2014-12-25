Нужен баннер для конкурса на странице сообщества Фейсбук - https://www.facebook.com/sohorooms.ua Магазин брендовой одежды. Суть акции: Напиши в комментах под конкурсной публикацией 5 самых стильных друзей и автоматически становись участником розыгрыша сертификата на 2000 грн. На баннере должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется флеш баннеры
125*125
120*90
120*60
Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности.
Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, оказавшимся в беде.
Основные направления работы Центра: реабилитация зависимостей (наркозависимость, алкозависимость, игромания, компьютерная зависимость),
помощь пострадавшим от оккультизма и тоталитарных сект,
психологическая помощь в сложных жизненных ситуациях и в разрешении семейных проблем,
группа самопомощи зависимых, группа для созависимых
Приём ведут опытные специалисты психологического и социального профиля:
психологи, наркологи, психиатры, социальные работники, сектолог, ведется миссионерская и пастырская работа.
Вся работа Центра осуществляется на основе добровольных пожертвований.
Сюда приходят за последней надеждой, когда все уже испробовано и ничто не помогает.
Здесь никому не отказывают в помощи, и чудеса свершаются.
Храни Вас Бог!
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