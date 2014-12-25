Требуется флеш баннеры

БаннерыЗавершен6 заявок204 просмотра
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Требуется флеш баннеры

125*125

120*90

120*60

Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности.

Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, оказавшимся в беде.

Основные направления работы Центра: реабилитация зависимостей (наркозависимость, алкозависимость, игромания, компьютерная зависимость),

помощь пострадавшим от оккультизма и тоталитарных сект,

психологическая помощь в сложных жизненных ситуациях и в разрешении семейных проблем,

группа самопомощи зависимых, группа для созависимых

Приём ведут опытные специалисты психологического и социального профиля:

психологи, наркологи, психиатры, социальные работники, сектолог, ведется миссионерская и пастырская работа.

Вся работа Центра осуществляется на основе добровольных пожертвований.

Сюда приходят за последней надеждой, когда все уже испробовано и ничто не помогает.

Здесь никому не отказывают в помощи, и чудеса свершаются.

Храни Вас Бог!

9 лет назад
dpc-24
Илья 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mony
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель! Быстро, качественно и со знанием дела. Рекомендуем!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи. Рекомендую.
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