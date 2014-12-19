Баннер конкурса 965/105 на сайт http://piter.co/

Необходимо сделать несколько графических объектов для нового интернет магазина 100salyutov.ru (100салютов.рф) Увеличить логотип в шапке (файл в иллюстраторе), сделать его хорошо видимым на фоне слайдов. Возможно, сделать ему светлую окантовку или гало. Также необходимо сделать: 7 СЛАЙДОВ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
вот из этого нужно сделать баннер
По сути логотип, заголовок, остальная фантазия ваше усмотрение.
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