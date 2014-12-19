Баннер конкурса 965/105 на сайт http://piter.co/

$11
БаннерыЗакрыт16 заявок180 просмотров
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вот из этого нужно сделать баннер

По сути логотип, заголовок, остальная фантазия ваше усмотрение.

Заголовок: Живи в центре Петербурга бесплатно уже в январе за 1 репост!

9 лет назад
ivan2015
Иван 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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