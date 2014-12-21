Flash-баннер 3-х размеров

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Нужно нарисовать анимированный флеш-баннер (.swf) 3-х размеров: 240 х 400, 728 x 90, 336 x 280. Тематика "Продвижение интернет-магазинов".

Требования:

- Не более 150 КБ

- Продолжительность анимации не должна превышать 30 сек.

- Анимация может воспроизводиться циклично, но не дольше 30 сек.

- Частота кадров не должна превышать 24 кадра в секунду.

- Adobe Flash Player версий 4–10.1 (не более 10.1)

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9 лет назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
Выбранный исполнитель
Eugene_WL
Евгений 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель. Очень профессионально и качественно. Я действительно не ожидал такого профессионального подхода к работе. Спасибо.
Приятно работать когда заказчик знает чего хочет , и мгновенно реагирует на все запросы и предложения. Благодарен за сотрудничество
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