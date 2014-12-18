Баннер анимированный

В флешку на странице http://www.happystudies.ru/obuchenie-detej-shkolnikov.php (которая оранжевая) добавить три кадра: 1 кадр: День открытых дверей для детей 24 января (крупно "День открытых дверей" и "24 января", "для детей" чуть мельче) 2 кадр: идет набор в группы ...