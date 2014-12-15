Нужен баннер

Добрый день! задание в файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика художественная ковка. Есть некое подобие баннера он сейчас на старом сайте расположен, смотреть в приложении.
Почти готов новый сайт -http://teplo.mighty.su/stati - вот здесь справа под услугами будет расположен новый баннер.
Обратите внимание - новый сайт адаптивный, следовательно мелкий текст на баннере не допустим.
По мимо текста(такой же что на старом), на баннере должно быть что-то похожее на продукцию(художественная ковка), орнаменты какие-нибудь налепить, "завитушки".
Достаточно предложить 2-3 варианта на выбор.
Бюджет 495рублей :) Оплата ЯД или киви по факту. Исходник нужен в PSD.
Не претендую на супер-пупер анимированный полностью с нуля отрисованный баннер. Нужен статичный простой баннер.
Ребят 500рублей за 15 минут никому не нужно чтоли? Проект не актуален, сделаю сам.
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