Нужен баннер

Тематика художественная ковка. Есть некое подобие баннера он сейчас на старом сайте расположен, смотреть в приложении.

Почти готов новый сайт -http://teplo.mighty.su/stati - вот здесь справа под услугами будет расположен новый баннер.

Обратите внимание - новый сайт адаптивный, следовательно мелкий текст на баннере не допустим.

По мимо текста(такой же что на старом), на баннере должно быть что-то похожее на продукцию(художественная ковка), орнаменты какие-нибудь налепить, "завитушки".

Достаточно предложить 2-3 варианта на выбор.

Бюджет 495рублей :) Оплата ЯД или киви по факту. Исходник нужен в PSD.

Не претендую на супер-пупер анимированный полностью с нуля отрисованный баннер. Нужен статичный простой баннер.

Ребят 500рублей за 15 минут никому не нужно чтоли? Проект не актуален, сделаю сам.