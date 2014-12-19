Анимированый GIF баннер

Добрый день. Мне необходимо создать баннер для добавления на сайт. ВНИМАНИЕ!!! Главная фишка чтобы в баннере были активные поля для ввода имени и номера телефона и кнопка отправить. При нажатии кнопки идет отправка формы на емейл. Услуга: видеопоздравления деда мороза ...