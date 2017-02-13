art_samilyak

Татьяна art_samilyak

 
43 годаПольша/Вроцлав
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
[email protected]

Образование:

2005-2006 — Киевский национальный университет технологий и дизайна курс «Компьютерный дизайн мебели и интерьера», компьютерные курсы 2-х мерного моделирования (Adobe Photoshop, Corel DRAW),компьютерные курсы 3-х мерного моделирования (InteAr)

1998-2004 — Национальный технический университет Украины «КПИ» специальность «Метрология и измерительная техника»

1987-1998 — средняя общеобразовательная школа N 8 г. Шостки, Сумской обл.

Опыт работы:

 20112-2014- фриланс

2010-2012 - дизайнер в  ТОВ "Турне" http://www.turne.com.ua/  Обязанности: разработка рекламных баннеров, страниц и блоков для сайта, работа с клиентами, создание полиграфической продукции,  техническая поддержка сайта, разработка интерактивных приложений

2007 - 2009 — фриланс - дизайн, верстка рекламной продукции (буклеты, листовки, стенды, календари); - разработка дизайн-макетов перекидных и одностраничных календарей;- разработка макетов плакатов, обложек для CD-дисков;- цветокоррекция и ретушь фотографий;- разработка макета для интернет-магазин «Радужные нотки»;- участие в разработке дизайн-проекта квартиры;- изготовление сувенирной продукции (декупаж,витраж);- художественная роспись стен и мебели.

2003 — 2007 Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова - инженер-программист- трехмерное моделирование авиационного оборудования в пакете CAD/CAM Cadds 5; - выполнение чертежных работ, работа с чертежной документацией;- контроль исполнения 3-х мерных моделей;- разработка научно-технической документации;- работа с графическими терминалами HP Compaq;- операционные системы: Windows, FreeBSD;- базы данных: EPD Connect;

2001 - 2002 РИК «Одекс-плюс» - менеджер по рекламе- участие в разработке рекламных макетов (Adobe Photoshop, ImageReady);- дизайн и иллюстрирование рекламных материалов;Профессиональные навыки

Программные пакеты/технологии

Уровень владения

Adobe Photoshop-отличный

Adobe Flash Professional - отличный

Cadds 5-отличный

Corel DRAW-базовый

Adobe Illustrator-отличный

Corel Painter Essentials 4-базовый

ArchiCAD-базовый

Владею следующими навыкам: умение рисовать от руки, знание разных художественных техник (акварель,акрил), роспись по стеклу, роспись по ткани, роспись стен.Личные качества: ответственность, исполнительность, организованность, изобретательность в работе, коммуникабельность, серьезный подход, умение вести переговоры с заказчиком, художественный вкус, чувство стиля, аналитический подход, поиск аналогов, вдумчивость и анализ работы. 

Знание языков:Английский — upper intermediate

Хобби:

Пешеходный туризм, велотуризм, живопись

FreeBSDFlashIllustratorArchiCADPhotoshopРетушь фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
sp_29
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать 2 анимированных гиф-баннера из исходника
Татьяна быстро и прекрасно справилась с заданием, рекомендую сотрудничать!
Рада была сотрудничать. Спасибо за проект.
Ответный отзыв
Jekyll
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Комплект баннеров для сайта (GIF и статика)
Работа выполнена качественно и быстрее срока. Рекомендую!
Рекомендую как хорошего и ответственного заказчика , внимательного в обсуждении всех деталей заказа. Своевременная оплата. Рада была работать вместе.
Ответный отзыв
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Сделать баннер для размещения на форумах
Работа выполнена просто отлично!
Рекомендую как хорошего заказчика , внимательного в обсуждении всех деталей заказа. Своевременная оплата. Рада была работать вместе.
Ответный отзыв
inmillioner
Денис 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Разработать баннер для слайдера на сайт компании.
Приятное и плодотворное сотрудничество. Спасибо, Татьяна. Так держать!
Замечательное сотрудничество, всегда на связи ,без задержек с оплатой. Рекомендую!
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AVToDOP
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Создание дизайна баннера "Багажники и Боксы на крышу аренда и продажа"
У этого исполнителя заказывали баннер для нашей организации. Заказ делали первый раз, по этому с нами было достаточно тяжело работать. Татьяна показала себя с лучшей стороны. Все объяснила, предложила несколько вариантов и в кратчайшие сроки. В общем остались очень довольны!
Алексей вежливый и порядочный заказчик, с которым приятно работать. Постоянная связь, быстрое решение всех вопросов в работе, никаких проблем с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Баннеры
29 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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