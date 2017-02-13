Татьяна art_samilyakart_samilyak
Образование:
2005-2006 — Киевский национальный университет технологий и дизайна курс «Компьютерный дизайн мебели и интерьера», компьютерные курсы 2-х мерного моделирования (Adobe Photoshop, Corel DRAW),компьютерные курсы 3-х мерного моделирования (InteAr)
1998-2004 — Национальный технический университет Украины «КПИ» специальность «Метрология и измерительная техника»
1987-1998 — средняя общеобразовательная школа N 8 г. Шостки, Сумской обл.
Опыт работы:
20112-2014- фриланс
2010-2012 - дизайнер в ТОВ "Турне" http://www.turne.com.ua/ Обязанности: разработка рекламных баннеров, страниц и блоков для сайта, работа с клиентами, создание полиграфической продукции, техническая поддержка сайта, разработка интерактивных приложений
2007 - 2009 — фриланс - дизайн, верстка рекламной продукции (буклеты, листовки, стенды, календари); - разработка дизайн-макетов перекидных и одностраничных календарей;- разработка макетов плакатов, обложек для CD-дисков;- цветокоррекция и ретушь фотографий;- разработка макета для интернет-магазин «Радужные нотки»;- участие в разработке дизайн-проекта квартиры;- изготовление сувенирной продукции (декупаж,витраж);- художественная роспись стен и мебели.
2003 — 2007 Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова - инженер-программист- трехмерное моделирование авиационного оборудования в пакете CAD/CAM Cadds 5; - выполнение чертежных работ, работа с чертежной документацией;- контроль исполнения 3-х мерных моделей;- разработка научно-технической документации;- работа с графическими терминалами HP Compaq;- операционные системы: Windows, FreeBSD;- базы данных: EPD Connect;
2001 - 2002 РИК «Одекс-плюс» - менеджер по рекламе- участие в разработке рекламных макетов (Adobe Photoshop, ImageReady);- дизайн и иллюстрирование рекламных материалов;Профессиональные навыки
Программные пакеты/технологии
Уровень владения
Adobe Photoshop-отличный
Adobe Flash Professional - отличный
Cadds 5-отличный
Corel DRAW-базовый
Adobe Illustrator-отличный
Corel Painter Essentials 4-базовый
ArchiCAD-базовый
Владею следующими навыкам: умение рисовать от руки, знание разных художественных техник (акварель,акрил), роспись по стеклу, роспись по ткани, роспись стен.Личные качества: ответственность, исполнительность, организованность, изобретательность в работе, коммуникабельность, серьезный подход, умение вести переговоры с заказчиком, художественный вкус, чувство стиля, аналитический подход, поиск аналогов, вдумчивость и анализ работы.
Знание языков:Английский — upper intermediate
Хобби:
Пешеходный туризм, велотуризм, живопись
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