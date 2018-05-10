Комплект баннеров для сайта (GIF и статика)

Привет! Нужно сделать анимированный HTML5 баннер + 19 ресайзов к нему. Часть из них идут под требования G.Adwords, часть — под Я.Директ и 3 под региональные площадки. Материалы для работы предоставлю. Пожалуйста, прикладывайте стоимость и срок работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Необходим комплект баннеров: основные 5 размеров, по 2-3 варианта анимированых gif и статических jpg каждого размера.
Начать нужно сегодня. С учетом того что завтра выходной, закончить нужно послезавтра.
Пожалуйста, демонстрируйте свои выполненые работы.
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