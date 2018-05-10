Комплект баннеров для сайта (GIF и статика)

необходимо скорректировать (изменить html5 баннер) я не особо понимаю нужен ли какой то исходник? Или достаточно исполняемого файла? Так выглядит баннер. У меня только html и js скрипты исполнения. В чем сделан не знаю (Предыдущий подрядчик не ...