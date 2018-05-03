Сооздание баннеров под РСЯ/Facebook

Добрый день, мне необходим 1 веб баннер в 6 разрешениях Стильный современный и легкий. Готова рассмотреть ваши предложения! Детали обсудим с дизайнером в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, ищем дизайнера для разработки баннеров под рекламные сети, примеры картинок разместил ниже. Разные товары (белые).
Приемлемая цена за баннер 200 р (большой под МТ/Facebook) и 100 р за квадратный под РСЯ
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Требуетсябаннер для главной страницы сайта [url=http://magazinhudozhnik.ru/]http://magazinhudozhnik.ru/[/url](в слайдер) Баннердолжен вписываться в общий стиль сайта. Размеры:710х315 пикселей Текстовка: Бесплатнаядоставка при заказе от 3000 рублей!Завершен6 лет назад