Простой баннер

Нужен баннер для сайта, ширина 785px, высота 300px. Основные цвета красный, белый (можно еще какие-нибудь использовать). Баннер должен донести информацию "Здесь продаются качественные компьютеры но бывшие в употреблении, на них есть гарантия, их можно приобрести в рассрочку". Текст на баннере "Компьютеры БУ с гарантией в рассрочку", Срок гарантии не указываем. Шрифт заголовка http://prntscr.com/je1xmb

Пишите цены и сроки, бюджет для начинающих дизайнеров.