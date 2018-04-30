Нужен html5 баннер,

[b]Преамбула:[/b] У нас готовится сайт вот такого вида https://youpi.shop/ У него в шапке есть карусель баннеров, см.скрин http://joxi.ru/DrlVlgMuvoMNV2 Вот отдельно картинка самого баннера: https://youpi.shop/images/abt__yt_banners/1/imac-27-comressed.png А это отдельно фон баннера: https://youpi.shop/images/abt__yt_banners/1/x-bg.png [b]Задача:[/b] Нам нужно несколько такого рода баннеров сделать для нашего сайта. ...