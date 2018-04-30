Отредактировать баннер под нужный размер

$20
БаннерыЗавершен9 заявок226 просмотров
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Задача: адаптировать обложку для ВК под мобильные устройства, то есть основные элементы поместить в область, которая видна на мобильном устройстве. При этом не потерять привлекательность десктопной версии.

Размерную сетку прикрепил к проекту.

Исходники прикрепил.

Шрифт: Ubuntu

Сейчас выглядит так на десктопе:

https://vk.com/citymartme

Как обрезается на мобильно устройстве, прикрепил в виде скриншота.

6 лет назад
PandaPromo
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 часа назад
6 лет назад
$20
1 день
Анна выполнила проект очень качественно и быстро. Всегда была на связи. Буду работать дальше.
Спасибо большое Дмитрию за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Дмитрия как отличного порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
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