Отредактировать баннер под нужный размер

Задача: адаптировать обложку для ВК под мобильные устройства, то есть основные элементы поместить в область, которая видна на мобильном устройстве. При этом не потерять привлекательность десктопной версии.

Размерную сетку прикрепил к проекту.

Исходники прикрепил.

Шрифт: Ubuntu

Сейчас выглядит так на десктопе:

https://vk.com/citymartme

Как обрезается на мобильно устройстве, прикрепил в виде скриншота.