Нужно сделать баннер

Размер баннера 470 * 115

На баннере нужно написать "Аксессуары из орехового дерева" и добавить туда аксессуары

Ссылки на фото аксессуары которые можно разместить на баннере ниже.

Можете разместить какую нибудь на свое усмотрение, если посчитаете что лучше, но что бы было похоже на те, что по ссылке

https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/aksesuari/ecowood/podstavka/000dsc_6731vergor_compressed-1000x1000.jpg

https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/aksesuari/ecowood/unisex/dsc_0870_compress-1000x1000.jpg

https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/aksesuari/ecowood/muhzskoyorg./dsc_7393_compress-1000x1000.jpg