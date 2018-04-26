Нужно сделать баннер для слайдера на котором будет надпись "Косметика для ухода за волосами", и кнопка "Подробнее" и что бы были примеры парочки товаров для ухода за бородой фирмы Manly Club. Файл нужен в .psd что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер баннера 470 * 115
На баннере нужно написать "Аксессуары из орехового дерева" и добавить туда аксессуары
Ссылки на фото аксессуары которые можно разместить на баннере ниже.
Можете разместить какую нибудь на свое усмотрение, если посчитаете что лучше, но что бы было похоже на те, что по ссылке
https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/aksesuari/ecowood/podstavka/000dsc_6731vergor_compressed-1000x1000.jpg
https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/aksesuari/ecowood/unisex/dsc_0870_compress-1000x1000.jpg
https://manset.com.ua/image/cache/catalog/photo_tovary/aksesuari/ecowood/muhzskoyorg./dsc_7393_compress-1000x1000.jpg
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