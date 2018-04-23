Рекламмные банеры на сайт

Задача для новичка в фотошоп (бюджет маленький) если хотите научиться работать с гиф возможно вам подойдет моя задача. В примере высылаю один размер. всего под каждый баннер 13 размеров (в среднем). Задача взять исходник уже готового баннера ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нам необходимо 5-6 рекламных баннеров на сайт
Банер должен быть статичным размером 1130*370
Стильные современные и легкие.
Готовы рассмотреть ваши предложения!
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый День. Нужно сделать обложку для паблика VK https://vk.com/dl_media Паблик посвящен маркетингу и бизнесу На обложке должно быть фото с моим лицом (фото я предоставлю вам на выбор в хорошем качестве) Красивый стильный фон И какая нибудь надпись, к примеру (их ...Баннеры2 заявкиЗакрыт6 лет назад
нужны баннеры 5 штук каждый размером 1170 на 300 для сайта детской мебелиЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать несколько баннеров для группы ВК. Тематика по сайту [url=https://arsyusha.ru/]arsyusha.ru/[/url] , группа для мам с маленькими детьми.Баннеры13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать баннер для сайта. Без анимации. Статический. Размер 812 х 237. Углы скруглённые. Шаблон в PSD предоставлю. Указывайте ценуЗавершен6 лет назад
Сайт: http://med-sp.com/ Требуется заглавные баннера. Размер 1548 на 520. Темы баннеров: 1. Только в мае, Акция - УЗИ диагностика со скидкой 25% 2. Только в мае, Лабораторная диагностика по выходным и праздничным дням со скидкой 25% 3. Прием невролога бесплатно +10% скидка ...Завершен6 лет назад
Имеется рекламный баннер в PDF (в прицепе). Нужно переделать его под другие размеры, добавить лого и название компании, убрать "с.30" и заменить на цвета компании (лого, название и цвета будут предоставлены). Тех требования: 1) максимальный объем файла ...Баннеры21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать баннер для студии красоты, который впоследствии пойдет на печать как наружный баннер размером 685x1870 мм У нас готов сайт, есть логотип и приблизительное видение баннера.Баннеры16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать 6 анимированных gif баннеров по образцуЗавершен6 лет назад
Вот сюда http://itella.interaxions.ru/ согласно тз на главную страницу наверх вместо текущих надо нарисовать 4 баннера-слайдера. Все должно смотреться дорого и продвигать компанию. Баннер включает в себя фото и графику.Завершен6 лет назад