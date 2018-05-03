Нарисовать 6 анимированных gif баннеров по образцу

Добрый день. Нужно сделать 17 сертификатов, а именно вписать в каждый номер и фамилию и имя ученика. Плюс назвать сертификат school.mikhalchenko_а тут фамилия на английском. Нужно на сегодня. 10$. Макет сертификата и фамилии пришлю исполнителю