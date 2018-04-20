Создание HTML 5 баннера

Необходимо создать динамический баннер GIF 240x400. Сценарий простой. Есть фоновая картинка с логотипом. Появляется текстовая информация, адрес и телефон магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Баннер 300 x 250 отвещающий требованиям google adwords
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