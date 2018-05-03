Нарисовать макет баннера

Баннеры нужны следующих размеров: 300x250 px 336x280 px Задача довольно срочная: в течение 1-2 дней. Первые наброски нужны сегодня. баннеры по блокчейну и чат-ботам. [b]Блокчейн: продольный прямоугольный баннер[/b] 1 экран: поочередно в ряду появляются иконки: · Speed-up processes (горящие часы) · Verified data (замок) · ...
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Подготовить макет баннера под печать на уникальной фотографии с девушкой и сумкой.
Фото девушки с сумкой ищем в фото банках, и будет согласовываться отдельно.
Скидываю сырой макет, образец логотипа, и понравившиеся макеты баннеров.
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