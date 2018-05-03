Нарисовать макет баннера

$23
БаннерыЗавершен14 заявок253 просмотра
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Подготовить макет баннера под печать на уникальной фотографии с девушкой и сумкой. 

Фото девушки с сумкой ищем в фото банках, и будет согласовываться отдельно.

Скидываю сырой макет, образец логотипа, и понравившиеся макеты баннеров.

6 лет назад
spektr116
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Работой доволен, будем сотрудничать!
Приятный и адекватный заказчик. Будем работать дальше )
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