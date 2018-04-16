Перерисовать баннер 460х85

Необходимо сделать баннер для рекламы сайта о лицензировании реализации алкоголя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перерисовать баннер, сделать его более веселым и весенним, а в тексте изменить следующее:
• Сейчас так: Распродажа готовых дверей со склада.
• Надо: Весенняя распродажа готовых дверей со склада.
Баннер приложил.
Бюджет 500 руб
Срок 1 день
Оплата Яд, Сбер, Киви
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