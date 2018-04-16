Перерисовать баннер 460х85

БаннерыЗавершен18 заявок251 просмотр
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Перерисовать баннер, сделать его более веселым и весенним, а в тексте изменить следующее: 

• Сейчас так: Распродажа готовых дверей со склада. 

• Надо:  Весенняя распродажа готовых дверей со склада.

Баннер приложил.

Бюджет 500 руб

Срок 1 день

Оплата Яд, Сбер, Киви

6 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
T_Tischenko
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена качественно. Представлено несколько вариантов на выбор. Выполненной работой доволен. Надеюсь на сотрудничество.
Понятное ТЗ, быстрая проверка работы и очень быстрая оплата. Рекомендую однозначно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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