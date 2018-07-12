грамотный UX/UI дизайн сайтов и landing page под ключ
Добрый день.
Грамотный дизайн сайта - это не только красивый баннер и мощный слоган. Прежде всего сайт должен быть удобен для пользователя, а его дизайн (вплоть до шрифта) соответствовать целевой аудитории Вашей компании.
Я предлагаю разработку сайта под ключ не просто продающего, а еще и аккуратного, современного и самое главное удобного и комфортного для посетителя, который произведет положительное впечатление на потенциального клиента Вашей компании и обеспечит высокую конверсию.
Я гарантирую своевременность и качество выполнения работы.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: ttm_16
Telegram: @tttatyana
Уверена, что наше в Вами сотрудничество будет продуктивным!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Татьяна отлично справилась с моим заданием. Учла все поправки и заскоки своего заказчика ))) Предложила на выбор 2 концепции дизайна, из которых мы получили то, что надо. Хотя я толком и не знал в начале, что сам хотел )) Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую сотрудничество с Александром. Очень детальные объяснения видения конечного продукта, быстрая обратная связь, моментальная оплата.
$20
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую однозначно. Работа выполнена даже раньше оговоренного срока. Татьяна предоставила несколько вариантов с подробными текстовыми пояснениями расположения того или иного блока, кнопки, цветовой гаммы. Так что количество правок было минимальным. Видно, что разбирается и понимает клиента даже без написанного заранее тз. Я сотрудничеством с данным дизайнером довольна.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, хорошее сотрудничество. Рекомендую.
$5
10 баллов
6 лет назад
Заказ был выполнен очень оперативно, результат понравился. Исполнителя рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком - четкая задача, быстрая проверка. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
7 лет назад
Все хорошо: быстро, качественно. В течение работы меняли мнение относительного некоторых элементов - расположения, шрифтов, фото. Относилась с понимаем и сама предлагала, что изменить в ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работаем не в первый раз, надеюсь, что сотрудничество продолжим! Хороший заказчик с детальным ТЗ. Хотя в процессе работы ТЗ несколько меняется, но результат получается отличный. Желаю вам успехов в бизнесе!
$5
10 баллов
7 лет назад
В очередной раз все очень быстро и качественно. Всегда на связи, коммуникация – очень простая и оперативная. Как всегда – несколько вариантов дополнительно, помимо наших «хотелок». Обложка и лого - супер!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Четкая задача, быстрая проверка. Было приятно с Вами работать!
Дизайн сайтов
6 отзывов
от $20
от 1 дня
#372
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 4 дней
#3493