T_Tischenko

Татьяна Тищенко T_Tischenko

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
грамотный UX/UI дизайн сайтов и landing page под ключ

Добрый день.

Грамотный дизайн сайта - это не только красивый баннер и мощный слоган. Прежде всего сайт должен быть удобен для пользователя, а его дизайн (вплоть до шрифта) соответствовать целевой аудитории Вашей компании.

Я предлагаю разработку сайта под ключ не просто продающего, а еще и аккуратного, современного и самое главное удобного и комфортного для посетителя, который произведет положительное впечатление на потенциального клиента Вашей компании и обеспечит высокую конверсию.

Я гарантирую своевременность и качество выполнения работы.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: ttm_16

Telegram: @tttatyana

Уверена, что наше в Вами сотрудничество будет продуктивным!

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Отзывы заказчиков

AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужен простенький дизайн для Одностраничного сайта по продаже Доменов
Татьяна отлично справилась с моим заданием. Учла все поправки и заскоки своего заказчика ))) Предложила на выбор 2 концепции дизайна, из которых мы получили то, что надо. Хотя я толком и не знал в начале, что сам хотел )) Спасибо. Рекомендую!
Рекомендую сотрудничество с Александром. Очень детальные объяснения видения конечного продукта, быстрая обратная связь, моментальная оплата.
Ответный отзыв
O_Nata
44 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайти помощи для животных
Рекомендую однозначно. Работа выполнена даже раньше оговоренного срока. Татьяна предоставила несколько вариантов с подробными текстовыми пояснениями расположения того или иного блока, кнопки, цветовой гаммы. Так что количество правок было минимальным. Видно, что разбирается и понимает клиента даже без написанного заранее тз. Я сотрудничеством с данным дизайнером довольна.
Приятный заказчик, хорошее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
udagan888
Наталья 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать шапку для сайта
Заказ был выполнен очень оперативно, результат понравился. Исполнителя рекомендую.
Приятно работать с таким заказчиком - четкая задача, быстрая проверка. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Angel1506
Наталья 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Создать макет лэндинга по установке натяжных потолков
Все хорошо: быстро, качественно. В течение работы меняли мнение относительного некоторых элементов - расположения, шрифтов, фото. Относилась с понимаем и сама предлагала, что изменить в ТЗ. Рекомендую!
Работаем не в первый раз, надеюсь, что сотрудничество продолжим! Хороший заказчик с детальным ТЗ. Хотя в процессе работы ТЗ несколько меняется, но результат получается отличный. Желаю вам успехов в бизнесе!
Ответный отзыв
Angel1506
Наталья 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Дизайн обложки и лого для группы ВК
В очередной раз все очень быстро и качественно. Всегда на связи, коммуникация – очень простая и оперативная. Как всегда – несколько вариантов дополнительно, помимо наших «хотелок». Обложка и лого - супер!
Рекомендую к сотрудничеству. Четкая задача, быстрая проверка. Было приятно с Вами работать!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
6 отзывов
от $20
от 1 дня
#372
Сайты «под ключ»
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