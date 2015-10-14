udagan888

Наталья Лебедева udagan888

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Размещение статей на сайте

    $100

    Нужен человек, который разместить на сайте несколько десятков статей. Требование к исполнителю:  1) Знание HTML и CSS на уровне верстки текстов и таблиц. 2) Опыт работы с различными админками. 3) Иметь представление о работе корректора. Нужно будет вычитывать чужой ...

    HTMLCSSСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить статьи на сайт

    Нужен человек, который разместить на сайте несколько десятков статей. Требование к исполнителю:  1) Знание HTML и CSS на уровне верстки текстов и таблиц. 2) Опыт работы с различными админками. 3) Иметь представление о работе корректора. Нужно будет вычитывать чужой ...

    HTMLCSSСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Размещение отзывов на разных площадках

    Нужно написать и разместить отзывы для нескольких сайтов на площадках Яндекс Маркет, Яндекс Карты, yell.ru. Оплата по договорённости, производится после того, как отзыв пройдёт модерацию и будет опубликован. Вы можете взяться написать один отзыв или ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Размещение отзывов на Яндекс.Маркете

    Нужно разместить несколько отзывов  на Яндекс.Маркете с разных  аккаунтов.  Исполнитель  нужен с опытом работы, уже готовой базой собственных аккаунтов. Пишите в комментариях свои пожелания по оплате.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Регистрация в каталогах и на досках объявлений.

    Нужно разместить информацию об организации на досках объявлений и в бесплатных каталогах. Доски и каталоги нужно будет искать самостоятельно, учитывая определенные критерии. Доски должны быть бесплатные. В объявлении должна быть прямая ссылка на сайт. Если интересно, ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Раскрутка Ютуб

    Нужны люди, которые смогут накрутить к роликам на Ютуб лайки, просмотры, коментарии. Роликов много. В заявках пишите тарифы и сроки.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Аудит 3 сайтаов

    Нужен грамотный аудит сайтов, в том числе анализ юзабилити основных элементов интерфейса сайта. Ищу опытного и ответственного исполнителя, который сможет предоставить примеры своих работ. В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость своих услуг.

    Аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Размещение объявлений

    Нужно разместить информацию об организации на досках объявлений. Доски нужно будет искать самостоятельно, учитывая определенные критерии. Доски должны быть бесплатные. В объявлении должна быть прямая ссылка на сайт. Если интересно, пишите свои пожелания по оплате за ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи для сайта женской одежды

    $100

    Нужно написать несколько статей для сайта женской одежды, а так же для сайта подарков. Уникальность текста 90-100%. Точное следование тех. заданию. Пишите в комментариях свои расценки за 1000 знаков копирайта.

    Статьи для сайта
    Копирайтинг78 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модератор группы VK

    $100

    Требуется модератор группы VK. Тематика - всё о детях. В обязанности модератора будет входить поддержание обсуждений в темах, создание новых тем, удаление спама. Соответственно, нужно самому быть "в теме", эта вакансия подойдёт для ...

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт технических текстов

    $1000

    Для сайта приборостроительной тематики требуется копирайтер. Мы предоставляем описание, который нужно отрерайтить, а так же техническую информацию по прибору. От вас требуется 1000-1500 знаков внятного, грамотного текста к каждой карточке. Карточек очень много, около двух ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта на NetCat

    $1000

    Нужен программист NetCat, для разработки интернет-магазина. На данный момент есть дизайн-макет, который нужно будет сверстать и посадить на админку. Есть так же старый сайт, с которого нужно будет перенести все товары. Важный момент: мы ищем ...

    NetCat
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на NetCat

    $1000

    Ищем программиста NetCat, для разработки интернет-магазина. Есть старый сайт на Битриксе, который нужно переделать, сохранив дизайн и функционал. Так же, возможно, понадобится перенести информацию со старого сайта на новый. Ссылку на старый сайт вышлю по ...

    БитриксNetCatСайт на Битрикс
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
T_Tischenko
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать шапку для сайта
Приятно работать с таким заказчиком - четкая задача, быстрая проверка. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказ был выполнен очень оперативно, результат понравился. Исполнителя рекомендую.
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