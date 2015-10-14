Нужен человек, который разместить на сайте несколько десятков статей. Требование к исполнителю: 1) Знание HTML и CSS на уровне верстки текстов и таблиц. 2) Опыт работы с различными админками. 3) Иметь представление о работе корректора. Нужно будет вычитывать чужой ...