Нужен дизайн шапки для сайта, на основании существующего логотипа и заданной цветовой гаммы. Сам сайт будет шаблонный. В заявках пишите стоимость своей работы.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Нужен человек, который разместить на сайте несколько десятков статей. Требование к исполнителю: 1) Знание HTML и CSS на уровне верстки текстов и таблиц. 2) Опыт работы с различными админками. 3) Иметь представление о работе корректора. Нужно будет вычитывать чужой ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек, который разместить на сайте несколько десятков статей. Требование к исполнителю: 1) Знание HTML и CSS на уровне верстки текстов и таблиц. 2) Опыт работы с различными админками. 3) Иметь представление о работе корректора. Нужно будет вычитывать чужой ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать прогон по твиттер аккаунтам. Количество имеющихся у вас аккаунтов и стоимость этой работы пишите в комментариях.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать и разместить отзывы для нескольких сайтов на площадках Яндекс Маркет, Яндекс Карты, yell.ru. Оплата по договорённости, производится после того, как отзыв пройдёт модерацию и будет опубликован. Вы можете взяться написать один отзыв или ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разместить несколько отзывов на Яндекс.Маркете с разных аккаунтов. Исполнитель нужен с опытом работы, уже готовой базой собственных аккаунтов. Пишите в комментариях свои пожелания по оплате.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разместить информацию об организации на досках объявлений и в бесплатных каталогах. Доски и каталоги нужно будет искать самостоятельно, учитывая определенные критерии. Доски должны быть бесплатные. В объявлении должна быть прямая ссылка на сайт. Если интересно, ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны люди, которые смогут накрутить к роликам на Ютуб лайки, просмотры, коментарии. Роликов много. В заявках пишите тарифы и сроки.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать несколько статей на тему полиграфии, (производство календарей, буклетов и тд.). В заявках указывайте свои расценки за 1000 знаков копирайта.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен грамотный аудит сайтов, в том числе анализ юзабилити основных элементов интерфейса сайта. Ищу опытного и ответственного исполнителя, который сможет предоставить примеры своих работ. В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость своих услуг.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно разместить информацию об организации на досках объявлений. Доски нужно будет искать самостоятельно, учитывая определенные критерии. Доски должны быть бесплатные. В объявлении должна быть прямая ссылка на сайт. Если интересно, пишите свои пожелания по оплате за ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно написать несколько статей для сайта женской одежды, а так же для сайта подарков. Уникальность текста 90-100%. Точное следование тех. заданию. Пишите в комментариях свои расценки за 1000 знаков копирайта.Копирайтинг78 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна помощь в установке кода SAPE на сайт с Netcat. В заявках указывайте свою цену за эту услугу.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется модератор группы VK. Тематика - всё о детях. В обязанности модератора будет входить поддержание обсуждений в темах, создание новых тем, удаление спама. Соответственно, нужно самому быть "в теме", эта вакансия подойдёт для ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется копирайтер для написания 5 статей для сайта детских товаров. В комментариях оставляйте свои расценки за 1000 знаков копирайта.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Для сайта приборостроительной тематики требуется копирайтер. Мы предоставляем описание, который нужно отрерайтить, а так же техническую информацию по прибору. От вас требуется 1000-1500 знаков внятного, грамотного текста к каждой карточке. Карточек очень много, около двух ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужен программист NetCat, для разработки интернет-магазина. На данный момент есть дизайн-макет, который нужно будет сверстать и посадить на админку. Есть так же старый сайт, с которого нужно будет перенести все товары. Важный момент: мы ищем ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Ищем программиста NetCat, для разработки интернет-магазина. Есть старый сайт на Битриксе, который нужно переделать, сохранив дизайн и функционал. Так же, возможно, понадобится перенести информацию со старого сайта на новый. Ссылку на старый сайт вышлю по ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад