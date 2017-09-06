Сделать баннер для слайдера

Доброго времени суток. Необходимо сделать аватарку и баннер в группу по доставке из Китая, тематическая Так же сделать информативную карту в раздел на сайт. Карта маршруты доставки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня! нужно сделать один слайд с кирпичом на сайт http://maksidom.com/
НА фоне нужно кирпичи или дом из кирпича.
Надпись - Строительный и облицовочный кирпич.
и логотипы производителей.
Ликолор (логотип взять с сайта http://www.likolornsk.ru )
Кирпич ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦК (логотипа нет у них, просто текстом написать нужно)
BRICKSTONE (логотип взять с сайта - https://www.brickstone.su/)
Сегодня нужно сделать.
Стоимость - 300р.
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