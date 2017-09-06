Сделать баннер для слайдера

Доброго дня! нужно сделать один слайд с кирпичом на сайт http://maksidom.com/

НА фоне нужно кирпичи или дом из кирпича.

Надпись - Строительный и облицовочный кирпич.

и логотипы производителей.

Ликолор (логотип взять с сайта http://www.likolornsk.ru )

Кирпич ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦК (логотипа нет у них, просто текстом написать нужно)

BRICKSTONE (логотип взять с сайта - https://www.brickstone.su/)

Сегодня нужно сделать.

Стоимость - 300р.