Нарисовать баннеры статичные

Здравствуйте. Нужно оформить простой баннер по примеру.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать несколько баннеров для сайта-каталога интернет-провайдеров. Баннеры должны быть статичны, иметь размер 1140 × 285, ассоциироваться с подключением интернета, быстрым интернетом, комфортным подключением интернета, безлимитным интернетом и так далее. Баннеры не должны быть брендированными и подходить под содержание.
Примеры баннеров:
http://internetpoadresu.ru/images/uploads/2017-09-06_18:11:21_0e4baf1fefa653fa.jpeg
http://internetpoadresu.ru/images/uploads/2017-09-06_18:21:33_2b3b953079681a5a.jpeg
http://internetpoadresu.ru/images/uploads/2017-09-05_18:40:28_fd2407e6d9c32219.jpeg
Пример использования баннера на сайте:
http://internetpoadresu.ru/provider/27_vebplas
Баннеров требуется в количестве 10 штук различной цветовой гаммы: зеленый, красный, синий, оранжевый, голубой.
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