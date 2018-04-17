Нарисовать баннеры статичные

БаннерыЗавершен19 заявок250 просмотров
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Необходимо нарисовать несколько баннеров для сайта-каталога интернет-провайдеров. Баннеры должны быть статичны, иметь размер 1140 × 285, ассоциироваться с подключением интернета, быстрым интернетом, комфортным подключением интернета, безлимитным интернетом и так далее. Баннеры не должны быть брендированными и подходить под содержание.

Примеры баннеров:

http://internetpoadresu.ru/images/uploads/2017-09-06_18:11:21_0e4baf1fefa653fa.jpeg

http://internetpoadresu.ru/images/uploads/2017-09-06_18:21:33_2b3b953079681a5a.jpeg

http://internetpoadresu.ru/images/uploads/2017-09-05_18:40:28_fd2407e6d9c32219.jpeg

Пример использования баннера на сайте:

http://internetpoadresu.ru/provider/27_vebplas

Баннеров требуется в количестве 10 штук различной цветовой гаммы: зеленый, красный, синий, оранжевый, голубой.

6 лет назад
wemakefab
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Mariena2422
Марина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 отзывов
6 лет назад
$30
3 дня
Огромное спасибо Марине! Получили сочные баннеры точно в срок и без лишних вопросов. Рекомендую как умного и порядочного исполнителя.
Очень понравилось сотрудничество с Виктором! Приятный в общении человек, чётко и грамотно поставил задачу, своевременно оплатил работу. Настоятельно рекомендую!
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