Нарисовать баннеры статичные

Необходимо нарисовать несколько баннеров для сайта-каталога интернет-провайдеров. Баннеры должны быть статичны, иметь размер 1140 × 285, ассоциироваться с подключением интернета, быстрым интернетом, комфортным подключением интернета, безлимитным интернетом и так далее. Баннеры не должны быть брендированными и подходить под содержание.

Примеры баннеров:

http://internetpoadresu.ru/images/uploads/2017-09-06_18:11:21_0e4baf1fefa653fa.jpeg

http://internetpoadresu.ru/images/uploads/2017-09-06_18:21:33_2b3b953079681a5a.jpeg

http://internetpoadresu.ru/images/uploads/2017-09-05_18:40:28_fd2407e6d9c32219.jpeg

Пример использования баннера на сайте:

http://internetpoadresu.ru/provider/27_vebplas

Баннеров требуется в количестве 10 штук различной цветовой гаммы: зеленый, красный, синий, оранжевый, голубой.