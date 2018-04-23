Создание графики для социальных сетей

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Приветсвую.

Нужсо создать графику для социальных сетей:

(!!! обязетально прикрепляйте свои примеры работ в этом направлении !!!)

1) Шапку на YouTube канал (2560 x 1440 пикселей) и аватар (800 x 800 пикселей).

YouTube соблюдать следующие параметры изображения:Минимальный размер изображения: 2048 x 1152 пикселей.Минимальный размер "безопасной зоны": 1546 x 423 пикселей. Это та часть изображения, которая видна на всех устройствах.Максимальная ширина: 2560 x 423 пикселей. Если загрузить такое изображение, то "безопасная зона" будет отображаться полностью, а остальные части картинки – в зависимости от окна браузера.)

На шапке должно присутствовать инфо о компании - номера, сайт, другие соц сети.

2) Шапку (﻿851х315 px) и аватар (﻿180х180 px) для Facebook страницы.

﻿На шапке должно присутствовать инфо о компании - номера, сайт, другие соц сети.

3) Аватар для Instagram ﻿(110×110 px)

Баннеры постов в соц. сетях:

4) 2 картинки для постов в Facebook ﻿(1024 x 512 px)

Одна общего характера и одна для тергетинговой рекламы, которая показывает то, что человек получит.

5) 2 заставки для YouTube видео (1280×720 px)

Детали:

- ﻿Картинки должны быть стильными, так как суть бренда - солидность, стильность, комфорт, статус (детали о компании отправлю в личные сообщения).

- Аватарки должны быть лаконичными и информативными, без мелких деталей (для инстаграма не использовать белый фон).

﻿- Картинки с сайта можно использовать.

6 лет назад
uarichs
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Barmaglot51
Алексей 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
2 дня
Очень хорошо поработали! Все нюансы исправлял качественно и быстро! Исполнил все что нужно! Рекомендую Алексея - профессионал в своем деле! Будем еще работать в будущем!
Максимально адекватный заказчик и просто хороший человек. Задача и все уточнения поставлены чётко и подробно. Работа принята быстро и сразу же оплачена. Благодарю!
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