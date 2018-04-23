Создание графики для социальных сетей

Добрый день Фото, которое можно применить [url=https://yadi.sk/d/sFchYF7a3TJcP7]https://yadi.sk/d/sFchYF7a3TJcP7 [/url]Делается реклама сайта http://snosim.com/ Показываются в рекламе https://www.yandex.ru/search/?lr=43&offline_search=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Тут https://yadi.sk/i/4yco_ug13U7jWg 1. Для первого баннера: Тексты по порядку такие выходят: Демонтаж зданий ППР бесплатно Кликай 2. Для второго баннера: Тексты по порядку такие выходят: Переработка бетона во вторичный щебень С отделением арматуры и железа Оставь заявку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветсвую.
Нужсо создать графику для социальных сетей:
(!!! обязетально прикрепляйте свои примеры работ в этом направлении !!!)
1) Шапку на YouTube канал (2560 x 1440 пикселей) и аватар (800 x 800 пикселей).
YouTube соблюдать следующие параметры изображения:Минимальный размер изображения: 2048 x 1152 пикселей.Минимальный размер "безопасной зоны": 1546 x 423 пикселей. Это та часть изображения, которая видна на всех устройствах.Максимальная ширина: 2560 x 423 пикселей. Если загрузить такое изображение, то "безопасная зона" будет отображаться полностью, а остальные части картинки – в зависимости от окна браузера.)
На шапке должно присутствовать инфо о компании - номера, сайт, другие соц сети.
2) Шапку (851х315 px) и аватар (180х180 px) для Facebook страницы.
На шапке должно присутствовать инфо о компании - номера, сайт, другие соц сети.
3) Аватар для Instagram (110×110 px)
Баннеры постов в соц. сетях:
4) 2 картинки для постов в Facebook (1024 x 512 px)
Одна общего характера и одна для тергетинговой рекламы, которая показывает то, что человек получит.
5) 2 заставки для YouTube видео (1280×720 px)
Детали:
- Картинки должны быть стильными, так как суть бренда - солидность, стильность, комфорт, статус (детали о компании отправлю в личные сообщения).
- Аватарки должны быть лаконичными и информативными, без мелких деталей (для инстаграма не использовать белый фон).
- Картинки с сайта можно использовать.
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