Уважаемые фрилансеры!

Нужно сделать 3 баннера для сайта, размеры: ширина 1150 px, высота 380 px.

Результат должен быть:

· в PSD со слоями,

· в JPG,

· кроме того, каждый фон для баннера (изображение) - отдельно в виде JPG.

Примеры баннеров, на которые нужно ориентироваться – слайды на первой странице сайта https://goo.gl/Am4jcv

Элементы стиля – текст, шрифт, квадратные скобки и т.д. – взять точно такие же.

Три изображения, которые нужно использовать для фона – прилагаются к ТЗ. Названия изображений соответствуют теме баннеров.

(По сути, нужно сделать точно такие же баннеры, как на https://goo.gl/Am4jcv , только поменять текст и фон).

Подробное ТЗ прилагается.

Сообщите сроки и стоимость.