Сделать 3 баннера для сайта

БаннерыЗавершен8 заявок192 просмотра
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Уважаемые фрилансеры!

Нужно сделать 3 баннера для сайта, размеры: ширина 1150 px, высота 380 px.

Результат должен быть:

·       в PSD со слоями,

·       в JPG,

·       кроме того, каждый фон для баннера (изображение) - отдельно в виде JPG.

Примеры баннеров, на которые нужно ориентироваться – слайды на первой странице сайта https://goo.gl/Am4jcv

Элементы стиля – текст, шрифт, квадратные скобки и т.д. – взять точно такие же.

Три изображения, которые нужно использовать для фона – прилагаются к ТЗ. Названия изображений соответствуют теме баннеров.

(По сути, нужно сделать точно такие же баннеры, как на https://goo.gl/Am4jcv , только поменять текст и фон).

Подробное ТЗ прилагается.

Сообщите сроки и стоимость.

6 лет назад
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена качественно, быстро. Очень доволен сотрудничеством! Благодарю!
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