Заказ для дизайнера-маркетолога

Нужно сделать баннер чтобы подходил для поста в вк группе. Всю подробную инфу дам в личке
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Требуется разработать дизайн баннера для рекламы в социальных сетях. Маркетинг и УТП требует проработки. К отзывам, прикрепите, пожалуйста ссылки на портфолио, сроки выполнения и цену.
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