Заказ для дизайнера-маркетолога

БаннерыЗакрыт6 заявок108 просмотров
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Требуется разработать дизайн баннера для рекламы в социальных сетях. Маркетинг и УТП требует проработки. К отзывам, прикрепите, пожалуйста ссылки на портфолио, сроки выполнения и цену.

6 лет назад
prostochel
28 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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