Заказ для дизайнера-маркетолога

Нужно сделать вот такой анимированный баннер для Яндекс Директа, банер можно посмотреть по ссылке: https://yadi.sk/i/6dVWFZzv3TyU6S 240х400 пикселей У нас тоже строительная компания и нам нужен такой баннер Дедлайн до завтра. Сколько будет по стоимости и срокам? Что от нас нужно, ...