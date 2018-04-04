Дизайн инстаграм лэндинг-картинки.

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Доброго времени суток.

Требуется сделать, так называемую, лендинг картинку для Instagram.

Это картинка с общей темой, но разделенная на 9 квадратов, каждый из которых является самостоятельной картинкой.

6 лет назад
ArtyomVladim
Артем 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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