Дизайн инстаграм лэндинг-картинки.

Нужно 2 HTML5 баннера Resizable 1 Также надо будет создавать рекламные баннеры для Adwords - мне нравиться что то подобное - [url=https://www.google.com/search?q=jewelry+banner&rlz=1C1CHBF_enUS767US767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6ws_lrvvZAhUM2mMKHZbNA4UQ_AUICigB&biw=1920&bih=925]https://www.google.com/search?q=jewelry+banner&rlz=1C1CHBF_enUS767US767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6ws_lrvvZAhUM2mMKHZbNA4UQ_AUICigB&biw=1920&bih=925 [/url]надо будет поменять шрифты цвета и добавить логотип но нужно чтоб было со слайдером продукты укжите цену ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Требуется сделать, так называемую, лендинг картинку для Instagram.
Это картинка с общей темой, но разделенная на 9 квадратов, каждый из которых является самостоятельной картинкой.
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