Необходимо создать баннеры на популярные разрешения Google Adwords. Тематика баннеров - обмен криптовалют. Предпочтение отдам исполнителю знакомому с тематикой, а также умеющим решать дизайнерские задачи нешаблонно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 2 HTML5 баннера Resizable
1 Также надо будет создавать рекламные баннеры для Adwords - мне нравиться что то подобное - https://www.google.com/search?q=jewelry+banner&rlz=1C1CHBF_enUS767US767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6ws_lrvvZAhUM2mMKHZbNA4UQ_AUICigB&biw=1920&bih=925
надо будет поменять шрифты цвета и добавить логотип но нужно чтоб было со слайдером продукты
укжите цену и сроки
Оплата через PayPal или Western Union - по окнчанию работы
Или же найдежные сделаки через upwork или freelancer.com
Потому что на этом сайте не могу полнить сечт.
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