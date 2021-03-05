sourcettyru

Требуется разработка адаптивного слайдера для сайта, аналогичного примеру. Слайдер должен менять текст и изображение при клике на фото, без выпадающих списков. Укажите стоимость и сроки выполнения.
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется автоматическая конвертация документа формата RTF в PDF на PHP-сайте, размещенном на VPS с Debian. Документ содержит кириллический текст и изображения. Проблемы с форматированием и кодировкой при использовании библиотек rtf2html и html2pdf. Опыт в решении подобных задач будет полезен.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна сайта для компании, занимающейся торговлей мотоциклами. Необходим адаптивный дизайн и, при желании, адаптивная вёрстка. Сайт включает главную страницу, разделы мото статистики, аукционов, наличия мотоциклов, а также страницы с отзывами, вопросами и статьями. Укажите стоимость и сроки выполнения, отдельно для дизайна и вёрстки.Дизайн сайтов63 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн главной страницы сайта, посвященного изготовлению стекол. Структура включает шапку, слайдер и три услуги: триплекс, стеклопакеты, гнутое стекло. Необходимо подобрать подходящие изображения и учесть адаптивность. Логотип в векторном формате предоставлен. Подробное ТЗ будет выслано в начале работы.Завершен3 года назад
Есть сайт с баннером на главной странице: http://vvo.biz/l/spz нужно переделать один из слайдов (поменять надписи и т.п.). Анимацию делать не нужно, необходимо статичное изображение. Примерно сделали макет: https://c2n.me/4bGovIy но ...Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть сайт http://vvo.biz/l/ma , в шапке с левой стороны есть часы, они раньше показывали точное время 3х городов на выбор, в формате HH:mm. Время бралось со стороннего сервиса time100.ru , значения времени обновлялись без ...Завершен4 года назад
Есть сайт http://vvo.biz/l/mrom (на wordpress). На его главной странице есть блок к двумя кнопками про мотоциклы (с японских аукционов), нужно добавить рядом аналогичный блок про автомобили (тоже с японских аукционов). Скриншот прилагаю. ...Завершен4 года назад
Есть Excel документ, в котором на данный момент вся работа проводится вручную. Нужно ее несколько автоматизировать. Если возможно, сделать это только средствами Excel (формулы, скрипты и т.д.). Есть 2 вкладки: ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Для компании по строительству деревянных домов. Заполненный бриф во вложении.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть сайт http://vvo.biz/l/gc , нужно добавить адаптивность. Укажите сроки, стоимость.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад
Есть логотип на сайте http://vvo.biz/l/ma (в шапке). Нужно сделать новый логотип, на основе старой версии. Изменения по сравнению с прошлой версией логотипа следующие: 1. Тематика: продажа автомобилей. 2. Основное: нужно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть сайт http://vvo.biz/l/snb2 , на нем установлен плагин WPCC (wp-creator-calculator). Плагин представляет собой калькулятор, который выводит форму расчета и отправляет результат расчета на почту. С некоторых пор письма из этих форм перестали ...Завершен5 лет назад
Есть форма на сайте http://autdiler.vvo.biz/automobiles/all/ Форма не доделанная: не все параметры передаются при отправке формы. Нужно чтобы 1. все параметры передавались при отправке (методом GET), 2. при получении данной ...Завершен5 лет назад
Есть сайт http://vvo.biz/l/ma , нужно по указанным фразам вывести сайт в результатах поиска на 1ю страницу. Регион - Дальний Восток.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт, направление - туристические услуги. http://vvo.biz/l/ms Необходимо сделать оплату картами на сайте. Сообщите сроки, стоимость.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт http://vvo.biz/l/ma , нужно добавить адаптивность (сеошники требуют). Дублей страниц появиться при этом не должно. Подскажите сроки, стоимость.Завершен5 лет назад
Уважаемые фрилансеры, есть сайт http://vvo.biz/l/autv , написан на Wordpress, на нем предполагается добавить раздел с товарами (2 страницы): 1. Страница списка товаров (с формой для поиска). 2. Страница товара. Есть дизайн ...Завершен5 лет назад
Уважаемые фрилансеры, есть сайт http://vvo.biz/l/autv , на нем предполагается добавить раздел с товарами (2 страницы). Нужен дизайн для 2х внутренних страниц: 1. Страница списка товаров (с формой для поиска). 2. Страница ...Завершен5 лет назад
Уважаемые фрилансеры, есть сайт http://vvo.biz/l/autv , на нем предполагается добавить раздел с товарами. Для этого раздела нужны прототипы для двух страниц: 1. Страница списка товаров (с формой для поиска). ...Завершен5 лет назад
Уважаемые фрилансеры, есть сайт на Wordpress, с ошибками html верстки. Ошибки отмечены красным: https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fa.vvo.biz%2F https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fa.vvo.biz%2Fsingle-order%2F https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fa.vvo.biz%2Fmoto-auctions%2F https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fa.vvo.biz%2Fmoto-stat%2F https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fa.vvo.biz%2Fsingle-moto%2F Задача: сделать чтобы на страницах ...Завершен5 лет назад