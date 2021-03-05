sourcettyru

Александр sourcettyru

 
49 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alenadanik
Алена 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн главной страницы для сайта
Очень довольна работой с Александром. Подробное ТЗ, всегда на связи, все правки по делу. Надеюсь на сотрудничество в будущем)
Задача была выполнена в срок, качественно, все замечания учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Lok_ad
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать статичный баннер для сайта
Понятное ТЗ, приятное общение, быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества
Всё выполнено в полном объёме, качественно, в срок. Все пожелания учтены. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Ilya15455
Илья 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Починить текстовые часы на javascript на сайте
JavaScript
Отличный заказчик: приятное общение, понятная задача, мгновенная оплата.
Работа сделана быстро, качественно, общение комфортное. Благодарю за работу!
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vadimrun
Вадим 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Редизайн и верстка блока главной страницы (wordpress)
HTMLWordPress
Прекрасный заказчик! Однозначно рекомендую к сотрудничеству :)
Очень порадовала скорость и качество. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
4 года назад
Нарисовать логотип
Еще один плодотворный проект с Александром при достойной оплате. Для сотрудничества лучшие рекомендации!
Выполнено качественно, вовремя. Все пожелания выполнены. Благодарю!
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