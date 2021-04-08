Typescript, nodejs
Занимаюсь программированием больше 4-х лет. На фрилансе работаю уже третий год, пока никто не жаловался.
Из недавних больших проектов:
Система управления ботами вк floxy.pro (делал бек, фронт еще пилят)
Бот вк для постинга https://vk.com/sendy_bot
Cистема для учета времени работы сотрудников (фронт, бек на гугл скриптах), ссылку дать не могу, система закрытая
Предпочитаю использовать typescript
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Разработчик компетентный, всё выполнил качественно и в срок.!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всем рекомендую
$5
10 баллов
4 года назад
JavaScript
Работа сделана быстро, качественно, общение комфортное. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик: приятное общение, понятная задача, мгновенная оплата.