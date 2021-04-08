Typescript, nodejs

Занимаюсь программированием больше 4-х лет. На фрилансе работаю уже третий год, пока никто не жаловался.

Из недавних больших проектов:

Система управления ботами вк floxy.pro (делал бек, фронт еще пилят)

Бот вк для постинга https://vk.com/sendy_bot

Cистема для учета времени работы сотрудников (фронт, бек на гугл скриптах), ссылку дать не могу, система закрытая



Предпочитаю использовать typescript