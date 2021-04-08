Ilya15455

Илья Ilya15455

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Typescript, nodejs

Занимаюсь программированием больше 4-х лет. На фрилансе работаю уже третий год, пока никто не жаловался.
Из недавних больших проектов:
Система управления ботами вк floxy.pro (делал бек, фронт еще пилят)

Бот вк для постинга https://vk.com/sendy_bot

Cистема для учета времени работы сотрудников (фронт, бек на гугл скриптах), ссылку дать не могу, система закрытая

Предпочитаю использовать typescript

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Отзывы заказчиков

iSary
Игорь 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
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Разработчик компетентный, всё выполнил качественно и в срок.!
Хороший заказчик, всем рекомендую
Ответный отзыв
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
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Работа сделана быстро, качественно, общение комфортное. Благодарю за работу!
Отличный заказчик: приятное общение, понятная задача, мгновенная оплата.
Ответный отзыв